В результаті спалювання 5.4 г трьохвалентного металу утворилося 10,2 г його оксиду. Визначити його метал.

Химия
В результаті спалювання 5.4 г трьохвалентного металу утворилося 10,2 г його оксиду. Визначити його метал.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,4 г -------------10,2 г 4Ме + 3О2 = 2Ме2О3 4х г -------------2*(2х+48) г 4х*10,2 = 10,8*(2х+48) Решив данное уравнение, получим, что х = 27. Это алюминий.
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