В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 проведено сечение плоскостью,содержащей прямую BD и вершину С1. Угол между плоскостями сечения и основание равен 60 градусов АВ=8см , ВС=6см.Вычислите площадь сечения. С рисунком ,...

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См. рисунок Чтобы построить угол между плоскостью сечения и плоскостью основания проводим перпендикуляры к линии пересечения этих плоскостей- отрезку BD. СК ⊥BD C₁K⊥BD ∠С₁КС=60° ΔС₁КС- прямоугольный, поэтому ∠КС₁С=30° В прямоугольном треугольнике катет против угла в 30° равен половине гипотенузы. Значит С₁К=2·СК СК- высота прямоугольного треугольника ВСD Рассмотрим ΔВСD По теореме Пифагора BD²=BC²+CD²=6²+8²=100 BD=10 С одной стороны площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения основания BD на высоту CK C другой- площадь прямоугольного трегольника равна половине произведения катетов. Приравниваем правые части ВС·СD/2=BD·CK/2 ⇒ СК= ВС·CD/BD=6·8/10=4,8 C₁K=9,6 S(ΔВС₁D)=BD·C₁K/2=10·9,6/2=48 кв. см