Пожалуйста подскожите.где расположена зона артактических пуснынь?
Окружающий мир
Пожалуйста подскожите.где расположена зона артактических пуснынь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На материке Антарктида
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