СРОЧНО! С какой скоростью стальной шар весом 1кг падает в марианскую впадину глубиной 11050 метров

Математика
СРОЧНО! С какой скоростью стальной шар весом 1кг падает в марианскую впадину глубиной 11050 метров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость тела, в конце падения, зная ускорение свободного падения(9.8м/с)и высоту h (11050м) u=корень из 2gh             ВЫЧИСЛИТЬu=465.61894291362 (Метр /  Секунда)
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