ОбъЯсните смысл пословиц жизнь прожиь не поле перейти
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ОбъЯсните смысл пословиц жизнь прожиь не поле перейти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорится обыкновенно при столкновениях с трудностями, лишениями, когда жизнь оказывается сложнее,чем казалось раньше.
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