Мини сочинение на одну из пословиц: Правда в огне не горит и в воде не тонет, правдой мир держится, правду погубишь и сам пропадёшь , раз солгал навеки лгуном стал, рука победит одного знания поборют тысячи, не ездят дальней д...

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Мини сочинение на одну из пословиц: Правда в огне не горит и в воде не тонет, правдой мир держится, правду погубишь и сам пропадёшь , раз солгал навеки лгуном стал, рука победит одного знания поборют тысячи, не ездят дальней дорогой когда ближнюю знают, после дела за советам не ходят Плииззз очень надо))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как гласит еще одна народная мудрость: ошибиться может каждый. Но иногда цена ошибки бывает очень высокой, и исправить её уже не в наших силах.
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