Характеристика мёртвой царевгы(внешность,характер,приданое,занятия)
Литература
Характеристика мёртвой царевгы(внешность,характер,приданое,занятия)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мертвая Царевна была неземной красоты,обладала нежностью и добротой
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