Ответьте пожалуйста на вопросы к произведению Витамин роста. 1. Какими чертами характера обладает учитель? Каков его главный педагогический приём? 2. Оцените его ученика: Хороший ли он ученик? А человек? 3. На какие группы ...

Литература

Ответьте пожалуйста на вопросы к произведению Витамин роста. 1. Какими чертами характера обладает учитель? Каков его главный педагогический приём? 2. Оцените его ученика: Хороший ли он ученик? А человек? 3. На какие группы можно разделить героев произведения? 4. Вспомните похожих литературных героев.

Автор: Гость