Ответьте пожалуйста на вопросы к произведению Витамин роста. 1. Какими чертами характера обладает учитель? Каков его главный педагогический приём? 2. Оцените его ученика: Хороший ли он ученик? А человек? 3. На какие группы ...
Литература
Ответьте пожалуйста на вопросы к произведению Витамин роста. 1. Какими чертами характера обладает учитель? Каков его главный педагогический приём? 2. Оцените его ученика: Хороший ли он ученик? А человек? 3. На какие группы можно разделить героев произведения? 4. Вспомните похожих литературных героев.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель добрый,умный,хорошый.
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