Главные мысли всех глав " Капитанской дочки"

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«Капитанская дочка» - многоплановое произведение. Основной темой повести является тема пугачевского бунта. Это восстание стало высшей точкой борьбы крестьян со своими угнетателями. В повести Пушкин нарисовал яркую картину стихийного восстания. Разнообразный состав народного движения автор показывает, вводя образы казаков Яика, изувеченного башкирца, поволжских крестьян, местной голытьбы. Вторая тема – любовь разных поколений. В повести автор рассказывает о любви Марьи Ивановны и Петра Андреевича, Василисы Егоровны и Ивана Кузьмича. Потеряв любимого мужа, Василиса Егорова также погибает от рук Пугачева за то, что прилюдно оскорбила главаря «банды» . Любовь в этом произведении позволяет не только жертвовать собой ради любимого, но она и помогает жить ради того, кого любишь. Еще у повести есть много небольших сюжетных линий, но они второстепенные. Идея этого произведения – рассказать читателю о народном восстании с участием Пугачева, о судьбах людей, в нем участвовавших, с точками зрения самого автора.