Ребята помогите пожалуйста очень срочно! Ответьте на 6 вопросов! 1. Что такое пот??ебности? 2. Какие потребности есть у человека? 3. Как проявляется индивидуальный характер потребностей? 4. Что составляет духовный мир чело...

Обществознание
Ребята помогите пожалуйста очень срочно! Ответьте на 6 вопросов! 1. Что такое пот??ебности? 2. Какие потребности есть у человека? 3. Как проявляется индивидуальный характер потребностей? 4. Что составляет духовный мир человека? 5. Что такое мышление? 6. Чем чувства человека отличаются от его эмоций? Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- потребности: то,в чем нуждается существо. 2- биологические,духовные,социальные.3- желания.4 - его желания,цель жизни,возможно то что движет по жизни.5 - мышление:способность человека думать.6 - чувства это биологические черты,если ты ударился ты чувствуешь боль. Эмоции это духовные черты,у тебя кто то обидел и у тебя сильные эмоции
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