Ребята помогите пожалуйста очень срочно! Ответьте на 6 вопросов! 1. Что такое пот??ебности? 2. Какие потребности есть у человека? 3. Как проявляется индивидуальный характер потребностей? 4. Что составляет духовный мир чело...

Обществознание

Ребята помогите пожалуйста очень срочно! Ответьте на 6 вопросов! 1. Что такое пот??ебности? 2. Какие потребности есть у человека? 3. Как проявляется индивидуальный характер потребностей? 4. Что составляет духовный мир человека? 5. Что такое мышление? 6. Чем чувства человека отличаются от его эмоций? Заранее спасибо!

Автор: Гость