Преимущества первых государств над родоплеменным строем
История
Преимущества первых государств над родоплеменным строем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государство оно уже технологичнее чем племена тоесть Государство обеспечивает жильём и охранной своих подданных а племена нечего не смогут сделать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В ряд выписаны числа от 1 до 10. Можно ли расставить между ними знаки « + » и « – » так, чтобы значение полученного выражения было равно 20? Объеди...
Математика
Определите возраст собаки по имени Шарик, если известно что 5 лет назад её хозяин был в 5 раз старше Шарика, а теперь только втрое старше своей собаки
Математика
Русский язык