Помагите упр 19 20 пж

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19) 1. зеленый (это прилагательное, остальные - причастия) 2. висящий (это действительное причастие, остальные страдательные) 4. Любимый (прилагательное, остальные причастия) 20) Ветхая избушка, сухая деревяшка, стучать костяшками, смешная девчушка, теплые варежки, ненужная бумажка, надежная задвижка, верная подружка, платье в обтяжку, красивая застежка, маленькая ножка, теплая тельняшка, высокая девушка, умная дворняжка