Спросите, почему это не так. 1) They go home. 2) He plays the game. 3) They take the sandwiches. Как правильно ? 1) Why do they go home? или Do they go home?

Английский язык
Спросите, почему это не так. 1) They go home. 2) He plays the game. 3) They take the sandwiches. Как правильно ? 1) Why do they go home? или Do they go home?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Why they are go to home?
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