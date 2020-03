Спросите, почему это не так. 1) They go home. 2) He plays the game. 3) They take the sandwiches. Как правильно ? 1) Why do they go home? или Do they go home?

Автор: Гость