Превратите неодушевленные существительные в одушевленные мужского рода. Напишите два своих примера подобного преобразования. 1. АРХАНГЕЛЬСК 2. БИЙСК 3. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 4. ЕССЕНТУКИ 5. КУРСК 6. ТОБОЛЬСК

Русский язык

Превратите неодушевленные существительные в одушевленные мужского рода. Напишите два своих примера подобного преобразования. 1. АРХАНГЕЛЬСК 2. БИЙСК 3. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 4. ЕССЕНТУКИ 5. КУРСК 6. ТОБОЛЬСК

Автор: Гость