Превратите неодушевленные существительные в одушевленные мужского рода. Напишите два своих примера подобного преобразования. 1. АРХАНГЕЛЬСК 2. БИЙСК 3. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 4. ЕССЕНТУКИ 5. КУРСК 6. ТОБОЛЬСК
Русский язык
Превратите неодушевленные существительные в одушевленные мужского рода. Напишите два своих примера подобного преобразования. 1. АРХАНГЕЛЬСК 2. БИЙСК 3. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 4. ЕССЕНТУКИ 5. КУРСК 6. ТОБОЛЬСК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Архангельск-архангел Бийск-бий Новгород-новый город Ессентуки- есентук Курск-кура Тобольск-тоба Подольск-подол Литовск-лита
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
1. Корневая система представляет собой: А) совокупность всех корней растения Б) тип ветвления корней В) совокупность зон корня Г) одно из в...
Биология
Помогите ответить. Б20. Прісноводні представники невідомі серед:а) китоподібних;??) голкошкірих;в) хрящових риб;г) головоногих молюсків;д) тріск...
Математика