Решите плиз х-(х-1-х-1 -1 )=192 13 13 17

Гость: Гость:

Раскрываем скобки, т.к перед скобкой стоит минус, то все знаки внутри скобок меняем на противоположные: X-X+1+X+1+1=192 Складываем X 3X+1+1+1=192 Складываем единицы: 3X+3=192 Переставляем тройку вправо и меняем знак на - 3X=192-3 3X=189 X=189/3 X=63