Решите плиз х-(х-1-х-1 -1 )=192 13 13 17
Математика
Решите плиз х-(х-1-х-1 -1 )=192 13 13 17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрываем скобки, т.к перед скобкой стоит минус, то все знаки внутри скобок меняем на противоположные: X-X+1+X+1+1=192 Складываем X 3X+1+1+1=192 Складываем единицы: 3X+3=192 Переставляем тройку вправо и меняем знак на - 3X=192-3 3X=189 X=189/3 X=63
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