СРОЧНО ПОМОГИТЕЕЕ сама решила но боюсь , что не правильно

Алгебра
СРОЧНО ПОМОГИТЕЕЕ сама решила но боюсь , что не правильно
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Автор: Гость
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Гость:
Правильный ответ: 4 а ты как думала7
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