Выполните синтаксический разбор предложения:Высоко расценивали физическое восп??тание,спорт,выдающиеся поэты,писатели,ученые педагоги
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Выполните синтаксический разбор предложения:Высоко расценивали физическое восп??тание,спорт,выдающиеся поэты,писатели,ученые педагоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическая основа: расценивали воспитаниеСинтаксический разбор: Повеств., невоскл., простое, распростр.
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