Что больше всего ценили в жизни греки? Как это характеризует их потребности? ИМЕННО ПОТРЕБНОСТИ!!!!!!!!!!!!!!!

Обществознание
Что больше всего ценили в жизни греки? Как это характеризует их потребности? ИМЕННО ПОТРЕБНОСТИ!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще-то если это херонеситы то их потребностью было вино. Производили более 10-15 млн литров вина. Так же и заробатывали вином. Было отправлено 5 млн литров вина соседним племенам
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