2 в степени x умножить на 5 в степени x = 0,1 умножить на (10 в степени x-1)в степени 5
Математика
2 в степени x умножить на 5 в степени x = 0,1 умножить на (10 в степени x-1)в степени 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^х*5^х=0,1*(10^(х-1))^5; (2*5)^х=0,1*(10^5*(х-1)); 10^х=0,1*10^(5х-5); 10^х=1/10*(10^5х/10^5); умножим на 10*10^5; 10^х*10^6=10^5х; 10^(х+6)=10^5х; х+6=5х; 4х=6; х=6/4=1,5.
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