Почему зеленые эвнлены скапливаються восвещенной части водоема? А)теплее В) много пищи С) много бактерий D) в их клетках идет фотосинтез
Биология
Почему зеленые эвнлены скапливаються восвещенной части водоема? А)теплее В) много пищи С) много бактерий D) в их клетках идет фотосинтез
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От самого названия - Эвглена зеленая. Ее так назвали из-за того, что она имеет хлоропласты в своих клетках. Следовательно, ответ под D. Хлоропласты способствуют фотосинтезу
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