При взаимодействии цинка массой 6.48 г с раствором серной кислоты образуется соль массой: а)16.1 г б)8.05г в)1.61 г г)0.805 г
Химия
При взаимодействии цинка массой 6.48 г с раствором серной кислоты образуется соль массой: а)16.1 г б)8.05г в)1.61 г г)0.805 г
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