Найдите значение выражения 5,7 плюс 3,2 минус 7 целых одна вторая
Математика
Найдите значение выражения 5,7 плюс 3,2 минус 7 целых одна вторая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,7+3,2-(7+0,5)=1,4 вроде так
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