(3,6-x):16/27=1 17/64
Математика
(3,6-x):16/27=1 17/64
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-5/18):16/27=1 17/64 (х-5/18)•27/16=81/64 27/16х-15/32=81/64 64•27/16х-64•15/32=64•81/64 4•27х-2•15=81 108х-30=81 108х=111 х=111/108 х=1 1/36
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