(3,6-x):16/27=1 17/64

Математика
(3,6-x):16/27=1 17/64
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-5/18):16/27=1 17/64 (х-5/18)•27/16=81/64 27/16х-15/32=81/64 64•27/16х-64•15/32=64•81/64 4•27х-2•15=81 108х-30=81 108х=111 х=111/108 х=1 1/36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
ДАЮ 95 БАЛЛОВ! РЕБЯТА, СРОЧНО СДЕЛАЙТЕ ОПИСАНИЕ ОСЕННЕГО ПЛАТЬЯ И ОСЕННЕГО ВЕНКА! в??нок состоит из клюквы, фундука, осенних листьев платье из осен...
Ответить
Биология
Почему зеленые эвнлены скапливаються восвещенной части водоема? А)теплее В) много пищи С) много бактерий D) в их клетках идет фотосинтез
Ответить
Химия
При взаимодействии цинка массой 6.48 г с раствором серной кислоты образуется соль массой: а)16.1 г б)8.05г в)1.61 г г)0.805 г
Ответить
Математика
Найдите значение выражения 5,7 плюс 3,2 минус 7 целых одна вторая
Ответить
Английский язык
This castle was built at the times of Henry … . 1) the Fifth 2) Fifths 3) Five 4) the Five This time last year I ….. in the rain along a ...
Ответить