ДАЮ 95 БАЛЛОВ! РЕБЯТА, СРОЧНО СДЕЛАЙТЕ ОПИСАНИЕ ОСЕННЕГО ПЛАТЬЯ И ОСЕННЕГО ВЕНКА! в??нок состоит из клюквы, фундука, осенних листьев платье из осенних листьев мне срочно надо на осенний бал, сравните их с осенью
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ДАЮ 95 БАЛЛОВ! РЕБЯТА, СРОЧНО СДЕЛАЙТЕ ОПИСАНИЕ ОСЕННЕГО ПЛАТЬЯ И ОСЕННЕГО ВЕНКА! в??нок состоит из клюквы, фундука, осенних листьев платье из осенних листьев мне срочно надо на осенний бал, сравните их с осенью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спасибо на добром слове)))) Подробностей у платья особых нет, у второго я только поменяла бретели на золотистую тасьму с паетками и пояс такой же, правда не видно на фото ни того, ни другого) Цветы-листья склеила пистолетом в готовые мини-композиции и потом пришила к платью, во втором случае - вообще булавками английскими приколола, они легко снимаются. Ну а венок, конечно, дело посложнее было)) Это, кстати, два разных венка было, второй уже легче пошел)) Готовую искусственную кленовую ветку свернула в кольцо, позакрепляла во многих местах и клеем, и нитками, и токой проволокой))) А потом уже туда вклеивала все эти цветы, еще листья, какие-то красные якгодки и т.п. Большие цветы - это такие пожухлые искусственные розы, но я их разбирала на запчасти)
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