Чтсленность какого гос-ва примерно в 6 раз меньше чем Индии

Алгебра
Чтсленность какого гос-ва примерно в 6 раз меньше чем Индии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бразилия имеет население в 6 раз меньше чем в индии
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