Как найти объём куба со стороной 5 см
Математика
Как найти объём куба со стороной 5 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куб - фигура с равными сторонами. Его формула проста: V=a^3 Тогда для того, чтобы найти объем куба: V=5^3=125cm^3.
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