Составить план содержания (по главам) повести "Дубровский" ( 1-8 глав) Очень надо, срочно

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Глава 1. 1.Кирила Петрович Троекуров. 2.Занятия Троекурова. 3.Андрей Гаврилович Дубровский. 4.Их сходства и различия 5 Ссора Троекурова и Дубровского-отца. 6.Требование Андрея Дубровского. 7.Кирила Петрович на охоте. 8.Надежда на примерение умерла... 9.Шабашкин у Троекурова. 10.Приглашение Дубровского в город. Глава 2. 1..Суд. 2.Решение суда. 3.История Кистеневки. 4.Конфликт осложнен 5.Болезнь Дубровского. Глава 3. 1.Ухудшение здоровья Дубровского-отца.. 2.Письмо Егоровны Дубровскому-сыну. 3.Владимир решает ехать к отцу. 4.Владимир в имении 5.Встреча Владимира крестьянами. 6.Умирающий отец. Глава 4. 1.Разговор Шабашкина с Троекуровым. 2.Последняя встреча бывших друзей. 3.Смерть Дубровского-старшего. Глава 5. 1.Похороны Дубровского. 2.Поминальный обед. 3.Суд приехал.вводить во владение Кистеневкой Троекуровым. 4. Бунт. 5..Дубровский собирается за помощью к Государю. 6.Люди из суда остаются на ночлег. Глава 6. 1.Рассуждения Дубровского. 2.Письма матери. 3.Разговор с Архипом. 4.Дубровский раздает приказы крестьянам. 5.Архип запер двери,вместо того,чтобы открыть. 6.Отъезд Дубровского. 7.Спасение кошки.. Глава 7. 1.Следствие Троекурова. 2.Исчезнование Дубровского и некоторых крестьян 3.Появление разбойников,громящих имения. 4.Владения Троекурова целы. 5.Дубровский-главарь разбойников. Глава 8 1.Описание жизни Маши Троекуровой. 2.Появление у Троекуровых учителя Дефоржа. 3.Дефорж в комнате с медведем. 4.Маша увидела храбрость Дефоржа и его самолюбие 5.Учитель дает Маше уроки музыки.