У шухляді лежали зошити. Спочатку забрали половину всіх зошитів без восьми, а потім 2/3 тих що залишилось. Після цього в шухляді залишилось 15 зошитів. Скільки зошитів було в шухляді?

Алгебра

У шухляді лежали зошити. Спочатку забрали половину всіх зошитів без восьми, а потім 2/3 тих що залишилось. Після цього в шухляді залишилось 15 зошитів. Скільки зошитів було в шухляді?

Автор: Гость