У шухляді лежали зошити. Спочатку забрали половину всіх зошитів без восьми, а потім 2/3 тих що залишилось. Після цього в шухляді залишилось 15 зошитів. Скільки зошитів було в шухляді?

Алгебра
У шухляді лежали зошити. Спочатку забрали половину всіх зошитів без восьми, а потім 2/3 тих що залишилось. Після цього в шухляді залишилось 15 зошитів. Скільки зошитів було в шухляді?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего-x 0,5x+(x-0,5x)*2/3+15+8=x 0,5x+1/2x*2/3+23=x 1/2x+1/3x-x=-23 3/6x+2/6x-x=-23 -1/6x=-23:(-1/6) x=138
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите плиз х-(х-1-х-1 -1 )=192 13 13 17
Ответить
Английский язык
Раскройте скобки, употребляя глагол в Future Perfect Continuous: 1. By Monday they (to delay) the delivery for a week. 2. By 5 o’clock they (to s...
Ответить
Русский язык
Где жил Пушкин,и в кокой год он умер.
Ответить
Литература
Составить план содержания (по главам) повести "Дубровский" ( 1-8 глав) Очень надо, срочно
Ответить
Математика
Как найти объём куба со стороной 5 см
Ответить