У шухляді лежали зошити. Спочатку забрали половину всіх зошитів без восьми, а потім 2/3 тих що залишилось. Після цього в шухляді залишилось 15 зошитів. Скільки зошитів було в шухляді?
Алгебра
У шухляді лежали зошити. Спочатку забрали половину всіх зошитів без восьми, а потім 2/3 тих що залишилось. Після цього в шухляді залишилось 15 зошитів. Скільки зошитів було в шухляді?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего-x 0,5x+(x-0,5x)*2/3+15+8=x 0,5x+1/2x*2/3+23=x 1/2x+1/3x-x=-23 3/6x+2/6x-x=-23 -1/6x=-23:(-1/6) x=138
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