В урне содержится 4 черных и 7 белых шаров. Случайным образом вынимают 4 шара. Найти вероятность того, что среди них: а) 4 белых шара; б) менее четырех белых шаров; в) хотя бы 1 белый шар
Математика
В урне содержится 4 черных и 7 белых шаров. Случайным образом вынимают 4 шара. Найти вероятность того, что среди них: а) 4 белых шара; б) менее четырех белых шаров; в) хотя бы 1 белый шар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)11 б)8 в)8 на щет б не на 100. верен
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