В урне содержится 4 черных и 7 белых шаров. Случайным образом вынимают 4 шара. Найти вероятность того, что среди них: а) 4 белых шара; б) менее четырех белых шаров; в) хотя бы 1 белый шар

Математика

В урне содержится 4 черных и 7 белых шаров. Случайным образом вынимают 4 шара. Найти вероятность того, что среди них: а) 4 белых шара; б) менее четырех белых шаров; в) хотя бы 1 белый шар

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