Назва жанру повчального оповідання

Українська література
Назва жанру повчального оповідання
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Притча - це повчальна розповідь з історії чи навколишнього життя, мета якої викласти духовні чи моральні істини.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста
Ответить
Химия
При взаимодействии с каким веществом кислород окисляется
Ответить
Английский язык
Спросите, почему это не так. 1) They go home. 2) He plays the game. 3) They take the sandwiches. Как правильно ? 1) Why do they go home? или Do t...
Ответить
Литература
Можете дать совет как запомнить стих...-_-Уже раз 80 прочитала, рассказываю все ужасно... ( не знаю даже что делать
Ответить
Русский язык
Превратите неодушевленные существительные в одушевленные мужского рода. Напишите два своих примера подобного преобразования. 1. АРХАНГЕЛЬСК 2...
Ответить