Назва жанру повчального оповідання
Українська література
Назва жанру повчального оповідання
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Гость:
Притча - це повчальна розповідь з історії чи навколишнього життя, мета якої викласти духовні чи моральні істини.
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