При взаимодействии с каким веществом кислород окисляется
Химия
При взаимодействии с каким веществом кислород окисляется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кислород можно окислить только тем веществом, которое имеет окислительные свойства сильнее, чем у самого кислорода. Таким веществом является фтор. В соединении OF2 степень окисления кислорода не -2, как мы привыкли, а +2.
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