В ряд выписаны числа от 1 до 10 . Можно ли расставить между ними знаки - и + так, чтобы ??начение полученного выражения было равно 20
Математика
В ряд выписаны числа от 1 до 10 . Можно ли расставить между ними знаки - и + так, чтобы ??начение полученного выражения было равно 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя. попытаюсь объяснить сумма всех чисел будет равна 55, а нужно получить 20. значит 35 лишнии. чтобы избавиться нам от 35 нужно найти сумму 12,5 и - 12,5. так как дробных цифр нет. значит нельзя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
What to use- Most people from towns travel a long way to work ... or The most people from town travel to work...? Why?
Биология