В ряд выписаны числа от 1 до 10 . Можно ли расставить между ними знаки - и + так, чтобы ??начение полученного выражения было равно 20

Гость: Гость:

Нельзя. попытаюсь объяснить сумма всех чисел будет равна 55, а нужно получить 20. значит 35 лишнии. чтобы избавиться нам от 35 нужно найти сумму 12,5 и - 12,5. так как дробных цифр нет. значит нельзя