В ряд выписаны числа от 1 до 10 . Можно ли расставить между ними знаки - и + так, чтобы ??начение полученного выражения было равно 20

Математика
В ряд выписаны числа от 1 до 10 . Можно ли расставить между ними знаки - и + так, чтобы ??начение полученного выражения было равно 20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя. попытаюсь объяснить сумма всех чисел будет равна 55, а нужно получить 20. значит 35 лишнии. чтобы избавиться нам от 35 нужно найти сумму 12,5 и - 12,5. так как дробных цифр нет. значит нельзя
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