Определите возраст собаки по имени Шарик, если известно что 5 лет назад её хозяин был в 5 раз старше Шарика, а теперь только втрое старше своей собаки

Гость: Гость:

Х-возраст собаки сейчас, 3х-возраст хозяина сейчас. Х-5. Возраст собаки 5 лет назад. 5(х-5) возраст хозяина 5 лет назад. Что сейчас, что 5 лет назад разница между возрастом хозяина и Шарика всегда будет одинаковой. Получаем уравнение: 3х-х=5(х-5)-(х-5) 2х=5х-25-х+5. 2х=20. Х=10 лет сейчас собаке. Проверка: если сейчас шарику 10 лет, то хозяину 10*3=30 лет. 5 лет назад было шарику 10-5=5 лет, а хозяину 5*5=25 лет. Все сходится. Ответ:10 лет Шарику.