Найдите х1 и х2. Уравнение 7 класса, решается не через дискриминант. Х^2+0,2х+0,01-36х^2=0
Алгебра
Найдите х1 и х2. Уравнение 7 класса, решается не через дискриминант. Х^2+0,2х+0,01-36х^2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-35х^2+0,2x+0,01=0 Можно и по дискриминанту 35x²+0,2x+0,01=0 D1=0,01+35*0.01=0.36 √0,36=0,6 x1=-0,1+0,6\35=0/1428571 X2= -0,1-0.6\35=0.02
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