Найдите х1 и х2. Уравнение 7 класса, решается не через дискриминант. Х^2+0,2х+0,01-36х^2=0

Алгебра

Найдите х1 и х2. Уравнение 7 класса, решается не через дискриминант. Х^2+0,2х+0,01-36х^2=0

Автор: Гость