Какое кол. теплоты требуется для нагревания воды от20°с до кипения,если обьем воды 3литра, удельная теплоемкость4200дж\кг°с. а)1008дж. Б)10080дж в)100800дж г)1008000дж.

Физика
Какое кол. теплоты требуется для нагревания воды от20°с до кипения,если обьем воды 3литра, удельная теплоемкость4200дж\кг°с. а)1008дж. Б)10080дж в)100800дж г)1008000дж.
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Гость:
А) 1008дж составляет кол отопления
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