Правила передвижения на велосипеде

Гость: Гость:

1. Передвигаться только по спец. дорожкам для велосипедистов 2. Не виежжать на проезжую часть 3. Использовать наколенники , налокотники и шлем. 4. Перед передвижением проверить исправность 5. Не привышать скорость в 20км/ч. 6. Смотреть на прохожих, не збивая их