Правила передвижения на велосипеде
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Правила передвижения на велосипеде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Передвигаться только по спец. дорожкам для велосипедистов 2. Не виежжать на проезжую часть 3. Использовать наколенники , налокотники и шлем. 4. Перед передвижением проверить исправность 5. Не привышать скорость в 20км/ч. 6. Смотреть на прохожих, не збивая их
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