Помогите пожалуйста, найти отрывок из фильма, мультфильма 1) определить вид конфликта 2) проанализировать структуру конфликта - предмет, объект, участники конфликта 3) выявить причину 4) предложить стратегию разрешения конф...

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Помогите пожалуйста, найти отрывок из фильма, мультфильма 1) определить вид конфликта 2) проанализировать структуру конфликта - предмет, объект, участники конфликта 3) выявить причину 4) предложить стратегию разрешения конфликта суть конфликта, причину конфликта
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Гость:
1определить вид конфликта
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