В магазине было несколько ящиков лимонада, по 8 бутылок в каждом. 48 буиылок пролали, их осталось 24. Сколько ящиков ьыло в магазине сначало?
Математика
В магазине было несколько ящиков лимонада, по 8 бутылок в каждом. 48 буиылок пролали, их осталось 24. Сколько ящиков ьыло в магазине сначало?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ящик -8бут 48+24=72 - всего 72/8=9ящ Ответ: 9 ящиков
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