В магазине было несколько ящиков лимонада, по 8 бутылок в каждом. 48 буиылок пролали, их осталось 24. Сколько ящиков ьыло в магазине сначало?

Математика

В магазине было несколько ящиков лимонада, по 8 бутылок в каждом. 48 буиылок пролали, их осталось 24. Сколько ящиков ьыло в магазине сначало?

Автор: Гость