Какие мысли и чувства вызывают у вас судьба Дуни? как в повести раскрывается общ??я человеческая тема блудных детей? ответьте на вопросы пож, у нас контрольная по произведению пушкина ,станционный смотритель
Литература
Какие мысли и чувства вызывают у вас судьба Дуни? как в повести раскрывается общ??я человеческая тема блудных детей? ответьте на вопросы пож, у нас контрольная по произведению пушкина ,станционный смотритель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судьба Дуни вызывает разные чувства,одно из них-жалость.К сожалению,ее судьба оказалась как и судьба многих барынь в те времена.
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