Какие мысли и чувства вызывают у вас судьба Дуни? как в повести раскрывается общ??я человеческая тема блудных детей? ответьте на вопросы пож, у нас контрольная по произведению пушкина ,станционный смотритель

Литература

Какие мысли и чувства вызывают у вас судьба Дуни? как в повести раскрывается общ??я человеческая тема блудных детей? ответьте на вопросы пож, у нас контрольная по произведению пушкина ,станционный смотритель

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