Помогите... решить... 6 задачу... и объясните....
Математика
Помогите... решить... 6 задачу... и объясните....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конь стоит 900 рублей. Мы отталкиваемся от того, что было бы, если бы коней продали. То есть продали бы 2-х коней, (2k), и получили бы за нее выручку, которую бы потом распределили на троих (3x, x - часть выручки одному брату). Если это написать в виде уравнения системы: 2k=3x x=600 Где мы подставляем x и получаем, что 1800=2k, k=900.
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