. С чем связано обострение в СССР межнациональных противоречий? Почему от требова??ия республиканского и регионального хозрасчета республики и регионы переходят к провозглашению суверенитета?

История

. С чем связано обострение в СССР межнациональных противоречий? Почему от требова??ия республиканского и регионального хозрасчета республики и регионы переходят к провозглашению суверенитета?

Автор: Гость