. С чем связано обострение в СССР межнациональных противоречий? Почему от требова??ия республиканского и регионального хозрасчета республики и регионы переходят к провозглашению суверенитета?
История
. С чем связано обострение в СССР межнациональных противоречий? Почему от требова??ия республиканского и регионального хозрасчета республики и регионы переходят к провозглашению суверенитета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во многом из-за ослабления контроля государства над СМИ и радикальными движениями.
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