Помогите сделать полный синтаксический разбор предложения " Они воспитывают и в??звышают нашу душу , они делают нас Людьми , дают нам возможность творить и мечтать , силы стремиться к цели и бороться. "

Русский язык
Помогите сделать полный синтаксический разбор предложения " Они воспитывают и в??звышают нашу душу , они делают нас Людьми , дают нам возможность творить и мечтать , силы стремиться к цели и бороться. "
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное,невосклицательное,двусоставное,простое,полное,распостраненное,усложненное однородными членами предложения
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