Помогите сделать полный синтаксический разбор предложения " Они воспитывают и в??звышают нашу душу , они делают нас Людьми , дают нам возможность творить и мечтать , силы стремиться к цели и бороться. "

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Помогите сделать полный синтаксический разбор предложения " Они воспитывают и в??звышают нашу душу , они делают нас Людьми , дают нам возможность творить и мечтать , силы стремиться к цели и бороться. "

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