Мини сочинение на тему любимый глагол
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Мини сочинение на тему любимый глагол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол — часть речи, которая обозначает действие или состояние и выражает эти значения в формах вида, времени, залога, лица, числа, наклонения и в предложении выполняет функцию сказуемого. Глагол называет различные действия или состояния. Однако некоторые существительные (ходьба, чтение и др.) также обозначают действие, но значение действия у существительных грамматически не выражено. Значение действия грамматически выражается в глагольных категориях времени, наклонения, залога, переходности, вида и лица, а имена существительные не имеют этих грамматических характеристик. По сравнению с другими частями речи глагол имеет самый богатый набор грамматических категорий.
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