Записи адреса Web-страница хронящейся на сервере интернета зарегистрированна в до??ене верхнего уровня ru домене второго уровня schools и имеющем собственным именем www

Информатика
Записи адреса Web-страница хронящейся на сервере интернета зарегистрированна в до??ене верхнего уровня ru домене второго уровня schools и имеющем собственным именем www
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Гость:
world west westing—www
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