Со следующими словосочетаниями составьте и запишите предложения:весеннее порой,??треннее прохладой,летнюю жару, узкою тропинкой,зелёную рощу,искреннее просьбой

Гость: Гость:

Однажды весенней порой мы с классом собрались поехать в лес. Утренней прохладой посеяло, когда мы вышли из дома. В летнюю жару лучше сидеть дома. Мы шли узкой тропинкой. Через двадцать минут мы попали в зеленую рощу. Я был удивлен искренней просьбой Маши.