Как доказать в 31.20 помогите не понимаю сути

Гость: Гость:

1) A, B -острые, С -тупой. A+B = 180-C Это значит: 0<A<90; 0<B<90; 90<C<180 cosA>0 cosB>0 cosC<0 tgA*tgB <1 ----> tgA*tgB -1<0 (1) ( формулы: tgx=sinx/cosx cos(180-A)= - cos(A) cos(A+B) =cosA*cosB - sinA*sinB ) преобразуем (1) : tgA*tgB -1 = (sinA *sinB)/(cosA*cosB) -1= =(sinA*sinB -cosA*cosB)/(cosA*cosB) = - cos(A+B)/(cosA*cosB)= = cos(180-(A+B))/(cosA*cosB) =cosC/(cosA*cosB) <0, а это значит: tgA*tgB -1<0 или tgA*tgB < 1 2) делается аналогично, только там cosA>0 cosB>0 cosC>0 и так далее и в конце рассуждений получается соsC/(cosA*cosB) > 0 и вывод: tgA*tgB -1>0 или tgA*tgB>1