Как доказать в 31.20 помогите не понимаю сути

Алгебра
Как доказать в 31.20 помогите не понимаю сути
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) A, B -острые, С -тупой.    A+B = 180-C Это значит:  0<A<90;   0<B<90;     90<C<180                       cosA>0     cosB>0        cosC<0 tgA*tgB <1  ---->   tgA*tgB -1<0   (1) (  формулы: tgx=sinx/cosx                    cos(180-A)= - cos(A)                          cos(A+B) =cosA*cosB - sinA*sinB           ) преобразуем (1) : tgA*tgB -1 = (sinA *sinB)/(cosA*cosB) -1= =(sinA*sinB -cosA*cosB)/(cosA*cosB) = - cos(A+B)/(cosA*cosB)= = cos(180-(A+B))/(cosA*cosB) =cosC/(cosA*cosB) <0, а это значит: tgA*tgB -1<0 или tgA*tgB < 1 2) делается аналогично, только там        cosA>0  cosB>0  cosC>0  и  так далее и в конце рассуждений получается соsC/(cosA*cosB) > 0 и вывод: tgA*tgB -1>0 или  tgA*tgB>1                     
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