В некоторых соцветия есть цветки, которые не имеют ни песчинов ни тычинок. Например в корзинке подсолнесника по краям распологаются цветки с ярко желтыми венчиком, не имеющие тычинок и пестиков. Какк вы думаете для чего служат ...

Биология
В некоторых соцветия есть цветки, которые не имеют ни песчинов ни тычинок. Например в корзинке подсолнесника по краям распологаются цветки с ярко желтыми венчиком, не имеющие тычинок и пестиков. Какк вы думаете для чего служат такие цветки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для опыления других цветков .
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