В некоторых соцветия есть цветки, которые не имеют ни песчинов ни тычинок. Например в корзинке подсолнесника по краям распологаются цветки с ярко желтыми венчиком, не имеющие тычинок и пестиков. Какк вы думаете для чего служат ...

Биология

В некоторых соцветия есть цветки, которые не имеют ни песчинов ни тычинок. Например в корзинке подсолнесника по краям распологаются цветки с ярко желтыми венчиком, не имеющие тычинок и пестиков. Какк вы думаете для чего служат такие цветки

Автор: Гость