2) можете пожалуйста решить,не получается,заранее большое спасибо )
Математика
2) можете пожалуйста решить,не получается,заранее большое спасибо )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9 1/2:1,9=9,5:1,9=5 2)5-4 1/2=5-4,2=0,8 3)2,32*15/29=34,8:29=1,2 4)1,2+4/5=1,2+0,8=2 5)0,8:2=0,4 - 6)6+7 1/2=6+7,5=13,5 7)13,5:15=0,9 8)1 7/15+1/3=1 7/15+5/15=1 12/15=1,8 9)1,8*5=9 10)0,9:9=0,1 11)0,4+0,1=0,5
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