Пожалуйста!!! Задание 228 на фото

Русский язык
Пожалуйста!!! Задание 228 на фото
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка ВЗ- и ВС,(в первых двух словах), дальше.....приставка ИЗ-ИС,    БЕЗ-БЕС ,РАЗ-РАС,ВОЗ-ВОС.
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