Пожалуйста!!! Задание 228 на фото
Русский язык
Пожалуйста!!! Задание 228 на фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка ВЗ- и ВС,(в первых двух словах), дальше.....приставка ИЗ-ИС, БЕЗ-БЕС ,РАЗ-РАС,ВОЗ-ВОС.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Составьте уравнение прямой,которая проходит через точку А ( -2 ; 1) и угловой коэффициент которой составляет 3. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААА
Українська мова
Помогите пожалуйста!! 3. Відредагувати речення. 1. Питання про педагогічну практику було внесене у повістку дня. 2. Декану історичного факуль-т...
Математика