Помогите пожалуйста!! 3. Відредагувати речення. 1. Питання про педагогічну практику було внесене у повістку дня. 2. Декану історичного факуль-тета ЗНУ доц. Ткаченко Віктору Григорійовичу студента гр. 4116-1 історичного факуль...
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Помогите пожалуйста!! 3. Відредагувати речення. 1. Питання про педагогічну практику було внесене у повістку дня. 2. Декану історичного факуль-тета ЗНУ доц. Ткаченко Віктору Григорійовичу студента гр. 4116-1 історичного факультета Бондаренко О.І. 3. До навчання відноситься сумлінно. 4. Завтра в універсітеті день відчинених дверей. 5. Маємо ви-конати великий об’єм роботи. 6. Це сама відповідальна задача. 7. Країна знаходиться в економічному кризисі. 8. Яблочний сок був просрочений. 4. Записати іменники разом, окремо або через дефіс. Лісо/сплав, купівля/продаж, перекоти/поле, блок/система, лісо/степ, віце/президент, на-пів/автомат, міні/футбол, авто/мото/гурток, розрив/трава, стоп/кран, екс/віце/прем’єр/міністр, ком-пакт/диск, прес/секретар, сон/трава, вагон/ресторан, пів/Індії, інженер/конструктор, чотири/томник, пів/Запоріжжя, кіловат/година, пів/життя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.Внесено було у поовістку дня питання про педагогічну практику. Відноситься до навчання сумлінно . В університеті день відчинених дверей завтра. Великий об"єм роботи маємо виконати. Відповідальна це сама задача. В економічному кризисі знаходиться країна. Просрочений був яблучний сік. Т. В. Г. студент гр. 4116-1 істор. факультету Бондаренко О. І. - декан історичного факультета ЗНУ доц. 4. лісосплав, купівля-продаж, перекотиполе, блок-система, лісостеп, віце-президент, напів-автомат міні-футбол, автомотогурток розривтрава стоп-кран екс-віце-прем"єр-міністр компакт-диск прес-секретар сон-трава вагон-ресторан пів-Індії індженер-конструктор чотиритомник пів-Запоріжжя кіловатгодина півжиття
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